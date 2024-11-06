Спикер Палаты представителей объявил о победе Трампа на выборах президента США

Дональд Трамп стал избранным президентом США. Об этом в соцсетях написал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает издание ТАСС в своем телеграм-канале.
«Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена как нынешние», – говорится в сообщении.
По словам телеканал CNN, команда Трампа не ожидала таких впечатляющих результатов на выборах. В свою очередь сам Дональд Трамп заявил о своей «политической победе» и назвал себя 47-м президентом США.
«Трамп пообещал открыть «золотой век» Америки, выразил мнение, что одержал на выборах «изумительную победу» в интересах всего народа США», – добавили ТАСС.
С победой на выборах в США Трампа поздравил венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан, отметив, что она была крайне необходима для всего мира.
На выступлении перед сторонниками Дональд Трамп заявил: «Это политическая победа, которую наша страна еще не видела».
По информации Fox News, Дональд Трамп набрал 277 голосов, а Камала Харрис – 226.