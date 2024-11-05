ЦБ заявил о снижении ключевой ставки к 2027 году

Средняя ключевая ставка в 2025 году в России составит 17-20%. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает Циан.

По словам Набиуллиной, в 2026 году показатель снизится до 12-13%, а в 2027 году ‒ достигнет диапазона 7,5–8,5%.

В настоящий момент ключевая ставка достигла исторического максимума, поэтому девелоперы все чаще прибегают к рассрочкам длительностью 1-1,5 года, указал финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

«По сути, это скидка. Причем как минимум на 15%. Думаю, что 1-1,5 года девелоперы смогут себе позволить такие рассрочки. 2025 год мы уже гарантированно будем жить по высоким ставкам. И не факт, что ставки опустятся достаточно низко в 2026-м. Поэтому на большее финансовых ресурсов у девелоперов может не хватить, учитывая, что у них практически наполовину исчезла льготная ипотека, а по рыночным ставкам никто с такими условиями покупать не будет», ‒ объяснил специалист.

По словам эксперта, все это может привести к снижению цен на недвижимость, но не раньше конца 2025 года.