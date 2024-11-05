В Госдуме предложили полностью перестать чеканить мелкие монеты

Россияне особо не пользуются мелкими монетами, поэтому в Госдуме предложили полностью отказаться от их чеканки. С такой идеей выступил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Напомним, что весной 2023 года Центробанк заявил, что возобновляет печать пятирублевых купюр, так как это стало выгоднее, чем чеканка монет такого достоинства.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», ‒ сказал Аксаков.

Депутат добавил, что по закону рубль является национальной валютой, поэтому он тоже должен быть в обороте.

«При этом очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна. Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты», ‒ заключил Аксаков.

По данным ЦБ РФ, на 1 октября 2024 года в стране в обороте находится 72,8 миллиарда монет ‒ это на 1,2% больше, чем в 2023 году.