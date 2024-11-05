В российских детсадах и школах зафиксировали вспышку опасного вируса

Россияне стали жаловаться на вирус Коксаки, который зафиксировали в детских садах и школах. О случаях заболевания детей рассказали жители Московской и Владимировской областей, а также Краснодарского края, передает SHOT со ссылкой на собственный источник.

Жительница Владимира сообщила, что в группу детского сада, куда ходят ее дети, привели ребенка с этим вирусом. После этого все малыши начали болеть по очереди ‒ заразились более 20 человек.

Сначала у детей появились язвы во рту, потом сыпь по телу. По словам родителей, в местной больнице им сказали, что это Коксаки, однако в справке написали ОРВИ.

«Семь дней больничного дали, сейчас уже выписали. Когда ходили открывать больничный, врач, наш педиатр, сказала, что этот случай не единственный. Вообще, уже с лета вирус активно ходит. В детский сад даже Роспотребнадзор приходил», ‒ указали в сообщении.

Также о вирусе поведали жители Краснодарского края. Родители заболевших детей сообщили, что в больнице лишь одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

Некоторые родители думают, что инфекцию могли завезти туристы, вернувшиеся с отдыха в Турции.