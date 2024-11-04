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Большинство опрошенных читателей siapress.ru отказались бы узнать, сколько им осталось жить

Более половины участников опроса не воспользовались бы калькулятором, который определяет срок жизни

Большинство опрошенных читателей siapress.ru отказались бы узнать, сколько им осталось жить
Фото: ru.freepik.com

Ученые представили калькулятор, который может с вероятностью 78% предсказать, сколько человеку осталось жить. На портале siapress.ru создали опрос среди читателей, чтобы узнать, насколько они готовы воспользоваться такой программой.

Более половины респондентов (56,4%) ответили, что они не хотят знать свой предполагаемый «срок». Еще 11,9% высказали сомнение в необходимости таких знаний.

Тем не менее, нашлись и те, кто проявил интерес. «Наверное, да» – ответили 20,8% участников опроса, и 10,9% выбрали однозначное «Конечно, да», готовясь к откровению о своей судьбе.

В нашем телеграм-канале результаты оказались менее однозначными: 29% ответили «Конечно, нет», но также 21% выбрали «Конечно, да», желая узнать дату смерти.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 137, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      object(CList)#343 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
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              bool(true)
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        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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      }
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    }
  }
}
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