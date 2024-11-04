Более половины участников опроса не воспользовались бы калькулятором, который определяет срок жизни

Ученые представили калькулятор, который может с вероятностью 78% предсказать, сколько человеку осталось жить. На портале siapress.ru создали опрос среди читателей, чтобы узнать, насколько они готовы воспользоваться такой программой.

Более половины респондентов (56,4%) ответили, что они не хотят знать свой предполагаемый «срок». Еще 11,9% высказали сомнение в необходимости таких знаний.

Тем не менее, нашлись и те, кто проявил интерес. «Наверное, да» – ответили 20,8% участников опроса, и 10,9% выбрали однозначное «Конечно, да», готовясь к откровению о своей судьбе.

В нашем телеграм-канале результаты оказались менее однозначными: 29% ответили «Конечно, нет», но также 21% выбрали «Конечно, да», желая узнать дату смерти.