Почти каждый пятый россиянин тайком употребляет алкоголь на рабочем месте

62% россиян на работе отмечают праздники с алкоголем. Наибольшей популярностью такие посиделки пользуются по случаю дня рождения (62%), а 6,6% сотрудников поднимают бокал в честь заключения важных контрактов. Об этом рассказала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Алкоголь на корпоративных мероприятиях – не редкость, он присутствует в 81% случаев. По мнению 43% опрошенных, это улучшает рабочую атмосферу.

Алкоголь редко дарят в корпоративной среде: 43% респондентов его никогда не преподносят. Если же он становится подарком, то чаще предназначен для коллег (36%) или партнеров (34%).

Примерно 68% опрошенных считают, что отношение к алкоголю не зависит от возраста, но 48% из тех, кто видит связь, считают, что люди среднего возраста более лояльны к алкоголю, чем молодежь.

И, наконец, 17% участников исследования признались, что хоть раз тайно употребляли алкоголь прямо на работе.

Напоминаем, что Минздрав РФ начал работу по увеличению возрастного порога продажи спиртного.