Во многих подушках российского производства нашли опасные вещества

Большинство пуховых подушек российского производства оказались небезопасными для здоровья. Это говорится в исследовании специалистов Роскачества.

«Роскачество исследовало подушки 15 торговых марок с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера, произведенные в России и Венгрии. Эксперты назвали основные проблемы исследованных товаров – фальсификация и <...> грязь. Многие подушки оказались небезопасными для здоровья», – указано в публикации ведомства.

Так, подушки ТМ Dargez, Kariguz, «Легкие сны», Micasa, Belpol, «Долина снов», Ist’ok, «Минари» нарушают требования по индексу токсичности. У производителей ТМ Togas, Medsleep, Micasa, Belpol, AlViTek, «Долина снов» наблюдается превышения ацетальдегида.

Больше половины исследованных подушек содержат слишком много пыли, а товары Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek, «Долина снов» превысили по этому показателю требования ГОСТ. Во всех подушках с большим количеством пыли выявили пылевых клещей.