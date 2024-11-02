Тюменская делегация приняла участие во Всероссийском конгрессе «Национальное здравоохранение – 2024»

Во Всероссийском конгрессе «Национальное здравоохранение – 2024» принимает участие делегация врачей из Тюменской области. На главном событии российского медицинского сообщества обсуждают приоритетные направления развития национального здравоохранения в русле реализации новых федеральных проектов.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова поделилась с коллегами лучшими региональными практиками по снижению смертности от онкологических заболеваний.

«Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня один из наших приоритетов. Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» мы значительно обновили материально-техническую базу нашей онкологической службы - открыли 6 центров амбулаторной онкологической помощи и до конца года откроем еще два», – сообщила директор департамента.

Централизация морфологической службы региона позволила сократить до 7 дней сроки готовности результатов молекулярно-генетических исследований и своевременно проводить пациентам таргетную терапию. Также в области внедрили новые принципы маршрутизации пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, а в поликлиниках появились «онкопомощники». Особое внимание уделяется подготовке кадров для онкологической службы.

Принятые в Тюменской области меры позволили увеличить количество пациентов, выявленных на ранних стадиях заболевания и снизить смертность от онкологических заболеваний, отметила Наталья Логинова.