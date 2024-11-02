II Фестиваль «Сказочный мир» проходит в Тюменской области

29 октября в Тюменской области стартовал II Фестиваль «Сказочный мир». Он открылся постановкой Тюменского театра кукол «Конек-горбунок». Восемь театральных коллективов Уральского федерального округа представят спектакли в 13 городах и селах региона, сообщает департамент культуры.

В фестивале принимают участие кукольные театры из Челябинска, Кургана, Краснотурьинска, Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Тюмени. Двадцать постановок в их исполнении увидят жители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, сел Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселков Богандинский, Винзили и Московский. Тюменские зрители также смогут посмотреть спектакли в режиме онлайн – их покажут в 34 виртуальных концертных залах.

Как отмечает и. о. директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова, широкий выбор площадок для проведения фестиваля в Тюменской области – это результат реализации нацпроекта «Культура». В рамках нацпроекта отремонтировано или построено 15 объектов – и это основные площадки фестиваля.

«Мы уделяем большое внимание развитию театрального направления среди детей и молодежи. На базе школ и учреждений культуры действуют самодеятельные театральные студии. Всего таких студий 700. Для педагогов пройдет цикл семинаров «Театр и школа». Это поможет им вырасти профессионально», – говорит Анна Кривоносова.

Также в рамках фестиваля для юных зрителей пройдет серия мастер-классов по изготовлению кукол. «Сказочный мир» в Тюменской области продлится до 1 ноября.