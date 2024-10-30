Депутат Госдумы предложил ограничивать часы продажи алкоголя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе планируется ограничить продажу алкоголя по будням с 12 до 14 часов, оставив привычный график в выходные и праздники. Новые правила торговли могут начать действовать с 1 марта 2025 года, делятся РИА Новости.

«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух», – рассказал губернатор.

Следом депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о постепенном ограничении часов продажи алкоголя уже во всей России. По его словам, сначала планируется сократить время продажи до пяти часов в день, а затем до двух.