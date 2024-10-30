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​В России таксисты жалуются на китайские автомобили

Россияне-автомобилисты недовольны «китайцами»

​В России таксисты жалуются на китайские автомобили
Фото: freepik.com

В России доля китайских автомобилей в таксопарках достигла уже 70-80%. Однако, «китайцев» приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. Также у таких автомобилей за короткий срок выходят из строя вариаторы, а у большинства ‒ проблемы и с двигателями, рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков изданию «Коммерсантъ».

«Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База ‒ двигатели, коробки передач ‒ одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины. Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше», ‒ рассказал Попков.

Однако, некоторые китайские автомобили не вызывают недовольств у россиян.

«Я сам езжу на Jaecoo J7, пробег ‒ 50 тыс. км, и нареканий пока у меня никаких не возникло. Кстати, я еще ни разу не менял тормозные колодки. Многие жалуются, например, что при 100 тыс. км у Jaecoo может не работать электроника. Так у меня был Nissan, который я брал с завода. Проехал на нем 20 тыс. км, и мне пришлось менять коробку передач. То есть у всех производителей есть свои косяки», ‒ поделился владелец московского таксопарка Сергей Трифонов.

Между тем, если у вас сломается автомобиль из КНР, отремонтировать его будет не так-то просто. В мае 2024 года Российский союз автостраховщиков говорил о том, что срок поставок импортных автозапчастей за год вырос в два раза и сейчас составляет минимум 45 дней.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 247, комментариев: 0
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