В финале Х Национального чемпионата «Абилимпикс» Тюменскую область представили 17 специалистов. Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись в Москве. Лучшие профессионалы, которые стали победителями региональных этапов в 89 субъектах РФ, продемонстрировали свои навыки и знания по 61 направлению чемпионата.

Как сообщают в региональном департаменте образования, тюменцы выступили в 11 дисциплинах в трех категориях: «Школьник», «Студент», «Специалист». До этого на региональном этапе чемпионата 244 участника соревновались в 28 дисциплинах.

Четыре тюменки стали победительницами Х Национального чемпионата «Абилимпикс». В категории «Специалист» золотые медали завоевали: Мингазова Полина в компетенции «Поварское дело», Цыбочкина Юлия в компетенции «Кондитерское дело». Коркунова Екатерина получила серебряную медаль в компетенции «Кондитерское дело».

Еще одно золото в копилку сборной Тюменской области в категории «Студент» добавила Алёна Тармакулина – компетенция «Поварское дело».

Напомним, чемпионат «Абилимпикс» – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый в рамках федерального проекта «Профессионалитет».