Тюменская область ищет инвесторов для развития спортивной инфраструктуры

Делегация Тюменской области приняла участие в рабочей встрече, прошедшей в Министерстве спорта Российской Федерации. Команда Инвестиционного агентства вместе с представителями бизнеса обсудили вопрос участия Тюменской области в федеральном проекте «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт), сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Федеральный проект направлен на обеспечение жителей страны доступными и комфортными спортивными объектами. Особенностью программы является использование для реализации инвестпроектов государственно-частного партнёрства. Планируется создание более тысячи «умных» площадок и модульных спортивных залов, а также возведение спортивных сооружений по всей России.

В рабочей встрече в министерстве принял участие тюменский инвестор, который собирается реализовать проект строительства крытого футбольного манежа. В Минспорта отметили оригинальное решение бизнес-идеи и выразили заинтересованность в реализации. Очередная встреча сторон состоится на следующей неделе в онлайн-формате.

Команда Инвестиционного агентства также посетила уникальный объект – Surf Brothers Skolkovo. Это профессиональный тренировочный центр подготовки к океану, здесь создана главная искусственная волна для серфинга в России. На площадке центра состоялись переговоры с коммерческим директором компании о возможности развития аналогичного бизнеса в Тюменской области.