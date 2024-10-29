Делегация Тюменской области прибыла с бизнес-миссией в КНР

Делегация Тюменской области прибыла с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В первый день рабочей поездки тюменская команда посетила город Дунъин. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев презентовал потенциал региона руководству правительства города, совету по развитию международной торговли Торговой палаты Дунъина и представителям крупных китайских компаний. Заместитель мэра города Ян Тунсянь со своей стороны выразил заинтересованность в производстве химических материалов, а также в импорте древесины для бумажной компании.

Поступили предложения и по сотрудничеству в сфере образования. В Дунъине было подписано соглашение о сотрудничестве Тюменского индустриального университета и Шаньдунского нефтехимического института, являющегося одним из самых передовых институтов нефтяной и химический отрасли в Китае.

Соглашение о партнерстве подписали также Торгово-промышленная палата Тюменской области и Дунъинская коммерческая палата.

Рабочая поездка делегации продолжилась посещением выставки нефтяного оборудования и технологий China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition.

«Сейчас Китай – один из лидеров в инновационной сфере, так что для нашей делегации, в которую входят представители тюменской промышленности, руководители заводов «Кенера» и «Интех», было интересно познакомиться с разработками китайских компаний», – отметил Андрей Пентелеев.

Бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику продолжится до конца недели.