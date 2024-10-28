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​На Земле началась слабая магнитная буря

Россиянам рассказали о начале магнитной бури

​На Земле началась слабая магнитная буря
Фото: freepik.com, Михаил Леус / t.me

Сегодня, 28 октября, на Земле началась слабая магнитная буря. Ожидается, что она закончится утром во вторник, 29 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих соцсетях.

«Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», ‒ указал специалист.

По словам синоптика, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней продлится в течение понедельника и закончится рано утром во вторник.


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28 октября в 14:03, просмотров: 447, комментариев: 0
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