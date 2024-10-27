Александр Моор высоко оценил практики бережливого производства

В правительстве Тюменской области обсудили практики бережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион». Участники заседания рассмотрели восемь успешных практик, касающихся сфер здравоохранения, образования, административной работы, культуры, соцзащиты, ликвидации природных пожаров.

Глава региона Александр Моор дал каждому представленному проекту свою оценку. Он также призвал руководителей департаментов и ведомств масштабировать успешные практики и выстроить системную работу по программе.

В Тюменской области программа «Эффективный регион» реализуется при поддержке экспертов Госкорпорации «Росатом» с 2021 года. Уже реализованы 87 проектов бережливого производства. Сейчас в работе региона 60 проектов.

За время действия программы специалистам ведомств удалось добиться высоких показателей по ряду параметров, в частности, по повышению производительности труда. Обучение по программе прошли более тысячи сотрудников из 77 организаций и учреждений.

«Без погружения в технологии бережливого производства, улучшения процессов, эффективность повысить нельзя. Мы прошли режим тренировок, предлагаю перейти к системной работе. На это нужно время, денежные вливания, а где-то просто изменить подходы. Нужно сокращать время, трудозатраты, сокращать финансовые затраты. Я и сам готов учиться, как организовать процесс работы, уверен у меня много лишних телодвижений и "ежиков"», – сказал губернатор.