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​Александр Моор: в Тюменской области создают благоприятную экосистему для развития ИИ

Максут Шадаев выступил спикером гпленарного заседания «Инфотех-2024»

​Александр Моор: в Тюменской области создают благоприятную экосистему для развития ИИ
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев выступили спикерами главного пленарного заседания XVII Тюменского цифрового форума «Инфотех-2024», темой которого стало развитие искусственного интеллекта. В пленарном заседании приняли участие топ-менеджеры крупных российских компаний, инвестирующих средства в развитие и внедрение ИИ-технологий.

Как заявил Александр Моор, Правительство Тюменской области стремится создать благоприятную экосистему для развития и внедрения искусственного интеллекта: «Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в эту область, поддерживаем стартапы и образовательные программы в этой сфере. Кроме того, планируем активно взаимодействовать с экспертами и представителями бизнеса для определения конкретных проектов по внедрению искусственного интеллекта».

По поручению губернатора в 2023 году в регионе был создан Проектный офис для планирования и координации деятельности по проработке инициатив, связанных с внедрением решений на основе технологий искусственного интеллекта. Глава региона отметил, что сегодня эта структура активно работает над инициативами в сферах общественной безопасности, строительства, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии, культуре и государственном управлении.

В Тюменской области ИИ-технологии успешно используются в медицине и образовании. Александр Моор привел ряд примеров внедрения искусственного интеллекта, повысивших качество жизни жителей региона.

Почетный гость форума Максут Шадаев высоко оценил темпы цифровизации Тюменской области: «Очень много достижений. Поэтому Тюменская область выбрана площадкой для проведения форума, куда мы приглашаем все регионы для обсуждения перспектив внедрения искусственного интеллекта. Тюмени есть чем поделиться».

Глава Минцифры сообщил, что утверждение нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» находится на завершающей стадии. В своем выступлении министр выделил задачи, которые необходимо решить для планомерного развития искусственного интеллекта. В частности, необходимо масштабное внедрение новых технологий в ключевых отраслях экономики.

Количество отраслей, где используется искусственный интеллект, в будущем будет только увеличиваться, выразил уверенность Александр Моор, подводя итоги дискуссии.

«Для этого регионам и крупным технологическим компаниям необходимо не конкурировать, а сотрудничать. А еще нам, государству, стоит быть более смелыми в вопросах изменения законодательства, чтобы активно внедрять новые технологии и делать нашу жизнь комфортнее», – подчеркнул губернатор.


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Сегодня в 21:55, просмотров: 126, комментариев: 0
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