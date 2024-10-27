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​Цифровой контакт-центр Тюменской области» отмечен золотым дипломом премии «Умный город»

В Тюмени прошли мероприятия проекта «Умный город»

​Цифровой контакт-центр Тюменской области» отмечен золотым дипломом премии «Умный город»
Фото: admtyumen.ru

На XVII Тюменском цифровом форуме «ИНФОТЕХ-2024» прошла панельная дискуссия проекта Минстроя России «Умный город». Участники обсудили лучшие практики проекта, а также роль искусственного интеллекта в цифровой трансформации и развитии муниципальных образований. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Искусственный интеллект открывает новые возможности для оптимизации работы органов местного самоуправления, улучшения взаимодействия с населением и внедрения инновационных решений, отметила Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

«По данным экспертов, около 70 % компаний внедрят как минимум один тип технологии искусственного интеллекта к 2030 году», – сообщила спикер.

Проект информационно-образовательного центра «Региональный цифровой контакт-центр Тюменской области» был отмечен золотым дипломом национальной премии «Умный город». Благодарственными письмами главы Минстроя России отмечены представители департамента информатизации Тюменской области, департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Государственной жилищной инспекции Тюменской области, администрации города Тюмени и подведомственных учреждений.

«Мы гордимся решениями региона, позволяющими улучшить качество жизни граждан и заслуженно отмеченными наградами на федеральном уровне», – сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на торжественной церемонии награждения.

Напомним, что по итогам расчета индекса IQ городов за 2023 год Тюмень стала самым умным городом в своей категории.


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Сегодня в 21:36, просмотров: 133, комментариев: 0
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