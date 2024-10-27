Депутат предупредил россиян о новом виде мошенничества

В России распространяется новый метод мошенничества – злоумышленники выдают себя за работников ЖКХ. Они связываются с россиянами по телефону, отправляют смс-сообщения или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за коммунальные услуги. Об этом рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с РИА Новости.

«В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги», – указал Чаплин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, парламентарий посоветовал не передавать свои личные данные по телефону или в мессенджерах, проверять номера телефонов, с которых звонят, и обращаться в официальные службы.