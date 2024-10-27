Российские активисты просят запретить сказку Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ

В России общественники обратились в Министерство культуры с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам активистов, фраза «по усам текло, а в рот не попало» пропагандирует гомосексуальные связи. Однако, по мнению адвоката Александра Добровинского, нужно больше читать классиков, чтобы лучше понимать, о чем идет речь.

«Есть еще одно хорошее выражение: «Горе от ума». Что касается сказок Пушкина, и не только его, герои чаще всего отказывались от яства и лишь имитировали обед, чтобы обмануть нечисть и остаться в живых, поскольку, по преданиям, еда и напитки были проводниками в мир мертвых. Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», – сообщил он.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.