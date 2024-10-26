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​В регионах России заметили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

В двух регионах России появились новые пятитысячные банкноты

​В регионах России заметили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей
Фото: РИА Новости

В Алтайском и Пермском краях заметили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные отделения Центробанка.

«В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом сто рублей, в октябре 2023 года – номиналом пять тысяч. И эти банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс», – рассказала агентству эксперт барнаульского отделения ЦБ Юлия Лужнова.

В оформлении новых банкнот использовали символику федеральных округов: на лицевой стороне изображены памятники столицы округа, на оборотной – достопримечательности регионов, входящих в состав округа.

Так, на обновленной пятитысячной купюре изображены достопримечательности Уральского федерального округа: на лицевой стороне – екатеринбургская стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

«Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации», – рассказали в местном отделении Центробанка.

Обновленные банкноты могут начать появляться в Перми с ноября-декабря текущего года. Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении наравне с новыми еще несколько лет.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 88, комментариев: 0
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