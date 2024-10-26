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​ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 23%

Глава ЦБ РФ заявила о возможном повышении ключевой ставки в конце года

​ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 23%
Фото и видео: «Деловой Петербург» / vk.com

Вчера, 25 октября, Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Однако, ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки до 23% в декабре текущего года. Об это заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает издание «Деловой Петербург».

«Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели. Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку на 20%, на 21% и выше, чем на 21%. Возможность повышения такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпам роста кредитования в целом, но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», – объяснила Набиуллина.

Следующее очередное заседание по ключевой ставке запланировали на 20 декабря 2024 года.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 116, комментариев: 0
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