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​Головной офис РЖД может переехать из Москвы в Екатеринбург

Глава РЖД обсуждает возможность переноса головного офиса в Екатеринбург

​Головной офис РЖД может переехать из Москвы в Екатеринбург
Фото: ОАО «РЖД»

РЖД обсуждает возможность переноса своего головного офиса из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает телеграм-канал «УралИнфоЗавод».

По словам некоторых СМИ, глава РЖД Олег Белозеров уже провел соответствующие переговоры, но сроки принятия окончательного решения еще не установлены.

«Пока Кремль не поставил госкомпаниям сроков по переезду в регионы. Сейчас еще ведется лишь сбор предложений и инициатив самих компаний и региональных руководителей. Но в целом начало предметных обсуждений не за горами, все же это одна из тем послания Владимира Путина. Так что у Екатеринбурга есть шанс», – сообщают инсайдеры.

Помимо Екатеринбурга, головной офис компании может переехать в Санкт-Петербург или Новосибирск.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 9, комментариев: 0
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