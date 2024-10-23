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Новости

  • ​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»

    ​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»

    23 октября в 22:56
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  • ​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений

    ​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений

    23 октября в 22:53
    182 0
  • ​Александр Моор в прямом эфире рассказал о строительстве социальных объектов

    ​Александр Моор в прямом эфире рассказал о строительстве социальных объектов

    23 октября в 22:49
    182 0 
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​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»

Инфотех — 2024 собрал в Тюмени ведущих специалистов в области ИТ

​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»
Фото: admtyumen.ru

23 октября в Тюмени стартовал «Инфотех - 2024» – XVII цифровой форум и выставка информационных технологий. В этом году на форуме особое внимание уделяется технологическим решениям на основе искусственного интеллекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На церемонии открытия «Инфотех-2024» с приветственным словом к участникам обратился губернатор Александр Моор: «В последние годы Тюменская область активно наращивает темпы внедрения цифровых инноваций и достигает заметных результатов. Благодаря технологиям искусственного интеллекта нам удалось значительно оптимизировать процессы, в том числе и в государственном управлении».

Масштабное мероприятие собрало ведущих российских специалистов в области ИТ и искусственного интеллекта. Участники стратегической сессии сформулируют приоритеты внедрения технологий ИИ до 2030 года. В рамках форума пройдут пленарные заседания и круглые столы. Встречи будут тематически разделены на пять направлений: «Образование», «Общественная безопасность», «Транспорт», «Здравоохранение» и «Государственное управление».

На выставке информационных технологий представлено порядка 50 компаний и передовые технологические решения, которые используют искусственный интеллект. В рамках форума также запланировано подписание соглашений по стратегическому развитию между правительством Тюменской области и вузами и IT-компаниями.


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23 октября в 22:56, просмотров: 200, комментариев: 0
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