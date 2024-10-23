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Новости

  • ​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»

    ​В Тюмени стартовал «Инфотех – 2024»

    23 октября в 22:56
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  • ​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений

    ​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений

    23 октября в 22:53
    182 0
  • ​Александр Моор в прямом эфире рассказал о строительстве социальных объектов

    ​Александр Моор в прямом эфире рассказал о строительстве социальных объектов

    23 октября в 22:49
    182 0 
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​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений

Тюменцев интересует развитие транспортной сети

​По итогам прямой линии губернатор Тюменской области дал ряд поручений
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор не только ответил на конкретные вопросы тюменцев, но также по итогам общения дал ряд поручений своим заместителям и главам муниципалитетов.

Перспективы развития общественного транспорта, строительства и реконструкции автодорог интересовали многих жителей региона. Во время прямого эфира губернатор рассказал о планах работы по этим направлениям и отреагировал на конкретные проблемные вопросы.

В связи с реконструкцией федеральной автотрассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск заместителю губернатора Сергею Шустову поручено разработать варианты транспортной доступности для жителей села Беркут Ялуторовского района. Также в рамках реконструкции в 2025 году к окончанию возведения путепровода через железную дорогу необходимо завершить строительство дублирующего проезда к микрорайону Филипповичи в поселке Богандинском Тюменского района.

«При дальнейшей разработке проектов реконструкции федеральных автодорог нужно совместно с «Уралуправтодором» предусматривать большее количество разворотных петель рядом с прилегающими населенными пунктами», – обратил внимание губернатор.

Главе Тюмени Максиму Афанасьеву Александр Моор поручил проанализировать обращения, касающиеся работы городского общественного транспорта. На маршрутах, где объективно подтверждается рост пассажиропотока, необходимо увеличить количество автобусов, тем более, что в этом году Тюмень получит 225 новых автобусов, отметил губернатор. Он также сообщил о решении существенно повысить зарплаты водителям.

О результатах принятых решений глава региона пообещал обязательно информировать земляков. «Спасибо всем за вопросы и комментарии. Все обращения взяты в работу», – подвел итог прямого эфира губернатор.


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23 октября в 22:53, просмотров: 182, комментариев: 0
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