На прямую линию Александра Моор поступило 1600 вопросов

Cостоялась традиционная прямая линия губернатора Тюменской области, в ходе которой Александр Моор отвечал на вопросы жителей региона. Каждая прямая линия – это возможность напрямую узнать о проблемах, которые волнуют земляков, отметил губернатор. На линию поступило более 1 600 вопросов, глава региона общался с тюменцами 2 часа 18 минут.

Многие вопросы касались работ по строительству социальных объектов. Губернатор подробно рассказал о строительстве школ, детских садов, дорог, поликлиник и ФАПов, объектов спорта, проинформировав о результатах работ и планах на будущее.

Для Тюменской области 2023 год стал рекордным по вводу новых и реконструированных объектов образования. Было сдано 7 школ на почти 5 тысяч мест и 3 детских сада на более чем тысячу мест. 5 новых школ и детских дошкольных учреждений откроются в регионе до конца 2024 года, отметил губернатор.

В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию двух школ в Тюменском районе, а также школы и детсада в Тюмени. В 2025–2026 годах в рамках реализации программы замены деревянных школ будут построены еще семь школ в сельских муниципалитетах.

В ходе прямой линии Александр Моор сообщил о том, как идет строительство межуниверситетского кампуса, который возводится в Тюмени в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В настоящее время завершается подготовка земельного участка и проходит экспертизу проект гостиницы для студентов и ученых – первого из 10 запланированных объектов.