Сбербанк убрал из своего ипотечного калькулятора сумму переплат по ипотеке

Сбербанк исключил из своего ипотечного калькулятора функцию расчета суммы переплат по ипотеке. Предполагается, что это изменение связано с тем, что после повышения ставок переплата по ипотеке может превышать первоначальную стоимость жилья более чем в четыре раза, сообщает сайт «Федерация ИЖС».

Например, если клиент захочет приобрести квартиру стоимостью 20 млн рублей, внеся первоначальный взнос в шесть млн и оформив кредит на 30 лет, его ежемесячный платеж составит 280 тыс рублей. В итоге переплата банку по процентам может достигать 86 млн рублей.