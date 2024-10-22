Тюменцы принимают участие в выставке Saudi Agriculture 2024

Делегация Тюменской области принимает участие в международной сельскохозяйственной выставке Saudi Agriculture 2024 в городе Эр-Рияд. Здесь представляют свою продукцию практически все страны мира. Тюменскую область представляет стенд компании «Арсиб Агро», сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Деловую поездку в Саудовскую Аравию организовали Торгово-промышленная палата и Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области. Основная цель бизнес-миссии – поиск потенциальных партнеров и расширение рынков сбыта тюменской продукции.

Делегация встретилась с представителем Министерства сельского хозяйства РФ в Саудовской Аравии Акимом Стеснягиным. Он рассказал об особенностях делового оборота и национального менталитета, дал рекомендации по эффективному выходу на данный рынок.

В Саудовской Аравии работают представители Задовоуковского маслозавода,нефтегазовой компании «Армотех»,предприятия агропрома «Розничные технологии». В рамках мероприятия состоялись B2B встречи с местными предпринимателями. Компании представили потенциальным партнерам образцы тюменских товаров и договорились о дальнейшем сотрудничестве.