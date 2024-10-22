Тюменские виртуальные концертные залы участвуют во Всероссийском конкурсе лучших практик

Среди участников Всероссийского конкурса лучших практик Виртуальных концертных залов 20 залов Тюменской области. В их числе ВКЗ, созданные в рамках национального проекта «Культура», в городах Тобольск, Тюмень, Ишим и Ялуторовск. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

Сегодня в Тюменской области функционируют 34 виртуальных концертных зала, 8 из них созданы благодаря нацпроекту «Культура». Транслируя значимые культурные события, ВКЗ позволяют делать искусство доступным для жителей всех муниципальных районов области.

Конкурс, учрежденный министерством культуры РФ, проводится в целях обмена творческими достижениями между Виртуальными концертными залами. Кроме того, он помогает в изучении творческих возможностей организаций по расширению аудитории.

Участников будут оценивать в трех номинациях: лучшая практика самостоятельного ВКЗ, лучшая практика системы ВКЗ, лучший проектный офис ВКЗ. Заявки принимаются до 25 октября, а в ноябре состоится подведение итогов конкурса и объявление победителей. Они будут отмечены денежными премиями на развитие творческой деятельности и укрепление материально-технической базы ВКЗ.

Отметим, что за два года проведения конкурса залы Тюменской области дважды входили в число победителей: в 2022 году – ВКЗ Ишимского района, в 2023 году – ВКЗ Тобольска.