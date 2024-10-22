В Тюменской области восстановили больше двух тысяч гектаров леса

В 2024 году работники лесного хозяйства Тюменской области восстановили свыше 2 140 га лесных территорий, что почти на 3 % больше, чем в прошлом году. Зелёный фонд области пополнился 8,8 млн сосен и елей. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В течение лесокультурного сезона, длящегося в регионе почти полгода, лесоводы выполняют мероприятия по восстановлению территорий, пострадавших от пожаров и рубок. В восполнении лесных ресурсов принимают участие и рядовые жители Тюменской области, которые присоединяются к экологическим акциям по посадке деревьев.

В этом году в регионе состоялись три крупные акции с участием общественности: Международная патриотическая акция в честь героев Великой Отечественной войны «Сад памяти», акция по высадке 80 000 сосен к юбилею Тюменской области и Всероссийская акция «Сохраним лес» по восстановлению утраченных площадей. В акциях приняли участие около 5 тысяч человек, они высадили более 632 тысяч деревьев на площади почти 159 гектаров.

В настоящее время в Тюменской области начался сезон заготовки семян. В Заводоуковском лесничестве, где заготавливают семена с улучшенными наследственными свойствами, прошла первая акция по сбору сосновых шишек. Всего в осенне-зимнем сезоне 2024 - 2025 годов с заводоуковского лесосеменного участка планируется заготовить 404,8 кг семян. Для этого специалистам Тюменской авиабазы предстоит собрать более 1,6 т шишек.