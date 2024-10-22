Артем Жога посетил Тобольск

Древний Тобольск сегодня – одно из мест не только духовной, но и индустриальной силы Урала и России. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе поездки по древней столице Сибири вместе с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артёмом Жогой. Глава региона представил полпреду туристический и промышленный потенциал Тобольска.

Артем Жога ознакомился с богатым историческим наследием города, посетив реконструированный Александровский сад, обновленную Базарную площадь, а также музей семьи императора Николая II и Тобольский кремль.

Губернатор сообщил полпреду главы государства, что в 2024 году в Тобольске побывали уже около 300 тысяч туристов – это в три раза больше, чем население города.

«Туристический потенциал Тобольска огромен. Будем развивать его и дальше… Для нас принципиально важно, чтобы Тобольск становился уютнее и комфортнее не только для туристов, но и для местных жителей», – подчеркнул Александр Моор.

В ходе рабочей поездки Артём Жога оценил масштаб нефтегазохимического производства компании СИБУР. Завод «Запсибнефтехим» – одно из крупнейших нефтегазохимических предприятий в мире, на предприятии производится каждая вторая тонна отечественного полипропилена и полиэтилена. Полпред осмотрел и перспективные производственные объекты, в том числе Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров.

«Благодаря развитию производства базовых полимеров на Тобольской промышленной площадке наша страна практически перестала закупать это сырье за рубежом и стала больше поставлять его на зарубежные рынки», – отметил губернатор. Во время посещения предприятия Александр Моор и Артем Жога обсудили также проекты по достижению технологического суверенитета и импортозамещения.