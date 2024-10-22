Инфотех Junior в Тюмени: школьники погрузились в мир ИИ

21 октября в Тюменском технопарке в рамках цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех» прошел детский день. Темой «Инфотех Junior» стали технологии искусственного интеллекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

«Каждый год для нас все сложнее и сложнее профессионально наполнить эту площадку, но мы всегда ставим перед собой амбициозные задачи. В этот раз наше направление касается нейросетей. Надеюсь, что все вы уже ими пользовались, так как они прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы постарались сформировать насыщенную программу с учетом этих технологий», – сказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Участниками «Инфотех Junior» стали школьники и студенты, изучающие цифровые технологии и интересующиеся ИИ. Во время открытия состоялась церемония награждения победителей конкурса «Моя IT-идея», а также учащихся и педагогов, достигнувших высоких результатов в IT-конкурсах.

В течение дня на обучающих лекциях и мастер-классах с ребятами обсуждали профессии будущего и проблемы кибербезопасности. Юные тюменцы делали контент с искусственным интеллектом, соревновались в викторине против ИИ, на выставке познакомились с IT-компаниями и образовательными организациями. В рамках мероприятия также состоялся финал областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области.