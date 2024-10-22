В поселке Новотарманский идет строительство новой амбулатории

Системе первичного звена здравоохранения в Тюменской области уделяется большое внимание. Модернизация и ремонт медицинских учреждений, где жители региона получают амбулаторную помощь, является приоритетным направлением работы областного департамента здравоохранения.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в поселке Новотарманский активно продолжается строительство новой врачебной амбулатории. Сдача филиала Областной больницы №19 планируется в конце этого года.

Уже завершен монтаж модульной конструкции здания. На данный момент подрядная организация выполняет внутренние работы: запущены коммуникации, выполнен монтаж электропроводки, проводятся отделочные работы.

«Прием в новой амбулатории будут вести профильные врачи: участковые терапевты и педиатры, гинеколог, стоматолог, хирург. Будет доступен широкий спектр медицинских услуг, включая УЗИ, ЭКГ, спирографию, суточное мониторирование (холтер) и флюорографию», – сообщил главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

В медучреждении продолжат функционировать дневной стационар и кабинеты доврачебного приема, раннего выявления заболеваний, вакцинопрофилактики. Новая амбулатория предложит и дополнительные услуги: физиопроцедуры и рентгенологические исследования с использованием современного дентального рентгеновского аппарата.