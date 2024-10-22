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​Тюменская область движется к саморегулируемой интеллектуальной транспортной системе

Интеллектуальную транспортную систему Тюменской области представили на выставке «Дорога 2024»

​Тюменская область движется к саморегулируемой интеллектуальной транспортной системе
Фото: vk.com/tmninvest

Интеллектуальную транспортную систему Тюменской области представили на крупнейшей специализированной выставке «Дорога 2024» в Екатеринбурге. В событии, организованном при поддержке Минтранса РФ и Федерального дорожного агентства, принимают участие представители власти, бизнеса, науки, производители техники и материалов, а также эксперты дорожного хозяйства.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» интеллектуальная транспортная система в Тюменской области активно развивается. Результатами внедрения ИТС в регионе поделился заместитель начальника Главного управления строительства области Андрей Чистяков.

ИТС Тюменской области начала развиваться одной из первых в стране, став на данный момент большой интеграционной платформой, объединяющей несколько подсистем. В систему входят: подсистема мониторинга параметров транспортного потока; «Диспетчерское управление транспортом служб содержания дорог»; региональная подсистема светофорного управления; подсистема мониторинга и управления общественным транспортом; подсистема детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций; подсистема видеонаблюдения.

«ИТС должна быть саморегулируемой системой. Алгоритмы принятия решений понятны. Человек в ней нужен до того момента, пока мы не увидим, что система самообеспечена. Она сама видит аварийно опасные участки, генерирует мероприятия, которые нужны. Она сама составляет план дорожных работ, исходя из нормативного состояния, сама перераспределяет транспорт. К этой цели мы движемся», – объяснил Андрей Чистяков.


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Сегодня в 19:53, просмотров: 62, комментариев: 0
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