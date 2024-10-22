Российские школьники смогут сдавать арабский язык как экзамен по выбору

Минпросвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Эту идею хотят реализовать через два года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен – наше централизованное тестирование – в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», – заявил глава Минпросвещения в ходе визита президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию им. Е. Примакова в Подмосковье.

Кравцов также сообщил, что в гимназии в ноябре пройдет первый форум, посвященный преподаванию арабского языка в современном обществе. На нем ожидается участие ученых и педагогов из более чем десяти стран, сообщают «РИА Новости».

Ранее в 2021 году в столице ОАЭ открылся филиал гимназии – Русская школа в Абу-Даби.

Подчеркнем, что для сдачи ЕГЭ по иностранному языку сейчас можно выбрать английский, немецкий, испанский, французский или китайский.