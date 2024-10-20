Эксперты предупреждают о росте цен на ноутбуки и другие гаджеты в России

До Нового года цены на ноутбуки и другие гаджеты в России вырастут на 10–15%. По информации, предоставленной «Известиям» продавцами и экспертами, первые партии техники, закупленной по новой стоимости, уже поступают в продажу.

Причинами подорожания называют увеличение цены комплектующих на мировом рынке, усложнение логистики и финансовых операций, а также рост курса основных валют по отношению к рублю. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция продолжится и в 2025 году.

Ранее в России взлетели цены на товары для ремонта квартиры.