Из некоторых аптек России пропал препарат с действующим веществом рокситромицин

Минимум в 25 регионах России из аптек пропали препараты от ангины и пневмонии, содержащие действующее вещество рокситромицин. Также в аптеках 12 регионов нет лекарств с эритромицином, в шести регионах нет кларитромицина, в пяти – азитромицина, сообщают «Известия».

«Такова ситуация по всем четырем препаратам, в частности, в аптеках Дагестана, Крыма, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. По данным аналитической компании RNC Pharma, за восемь месяцев 2024 года в гражданский оборот действительно было введено меньшее число упаковок препаратов с рокситромицином: за январь - август – 10,3 тысяч. За аналогичный период 2023 года было введено 11,04 тысяч упаковок», – указали в сообщении.

Однако в аптеках Сургута дефицита перечисленных препаратов нет. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в аптеке «Фармакопейка» по адресу улица Университетская, 31.

«При пневмониях обычно другое назначают. Амоксиклав распространенный, он всегда есть. Рокситромицин у нас тоже есть. Что касается азитромицина, кларитромицина и эритромицина – поставки есть, дефицита тоже не наблюдается», – рассказала сотрудник аптеки Дарья Тычкова.

В аптеках «Фармакопейка» и «Планета здоровья» по адресу улица Крылова, 32 также подтвердили отсутствие дефицита таких лекарств. Кроме того, в последней аптеке препаратов с действующим веществом рокситромицин никогда не было.

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