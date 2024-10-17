Пользователи со всего мира столкнулись с проблемами в работе сервисов Apple

Накануне, 16 октября, пользователи по всему миру пожаловались, что множество сервисов перестали исправно работать. В частности, они фиксировали проблемы с платформами App Store, Apple Pay, Apple Music и Apple Support, об этом сообщает «Forbes» со ссылкой на данные Downdetector.

Больше всего жалоб от российских пользователей поступило от жителей Москвы − 31%.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной. Более подробную и актуальную информацию по работе сайта, приложений на Android или iOS можно получить по официальным контактам», − передает сайт «СБОЙ. РФ».

Между тем, в российских СМИ отметили, что сообщения о массовом сбое всего Рунета являются фейковыми. Сервис Downdetector отображает красной всю группу приложений, даже если есть проблемы только в одном из них.