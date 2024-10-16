В ГАИ Тюменской области обновили автопарк

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jQS0VWhexNQI0x5+D1lkzYmuq57CUdYY/X695kleqnudrr650dz07aogRq6hrs9jK5NisotDU0b+l28SxzfrBj4ikM3zXt5EGYyLd5Ni9XdH2ULvpSe0wVch8y5OgyBp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jQS0VWhexNQI0x5+D1lkzYmuq57CUdYY/X695kleqnudrr650dz07aogRq6hrs9jK5NisotDU0b+l28SxzfrBj4ikM3zXt5EGYyLd5Ni9XdH2ULvpSe0wVch8y5OgyBp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5M/kQFwH1S1iO3YA4JE5ADjPs1rjIcNTogUXkTD3RyZI9zVY0axrCw8SKDvRbJhqQpL88Ma0BGpxy98Tj3iUi8tKkUUjSpI1I0cjeOBLAMvCK4PZF6F1uaknNsotg7NJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5M/kQFwH1S1iO3YA4JE5ADjPs1rjIcNTogUXkTD3RyZI9zVY0axrCw8SKDvRbJhqQpL88Ma0BGpxy98Tj3iUi8tKkUUjSpI1I0cjeOBLAMvCK4PZF6F1uaknNsotg7NJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=5M/kQFwH1S1iO3YA4JE5ADjPs1rjIcNTogUXkTD3RyZI9zVY0axrCw8SKDvRbJhqQpL88Ma0BGpxy98Tj3iUi8tKkUUjSpI1I0cjeOBLAMvCK4PZF6F1uaknNsotg7NJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=5M/kQFwH1S1iO3YA4JE5ADjPs1rjIcNTogUXkTD3RyZI9zVY0axrCw8SKDvRbJhqQpL88Ma0BGpxy98Tj3iUi8tKkUUjSpI1I0cjeOBLAMvCK4PZF6F1uaknNsotg7NJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=jQS0VWhexNQI0x5+D1lkzYmuq57CUdYY/X695kleqnudrr650dz07aogRq6hrs9jK5NisotDU0b+l28SxzfrBj4ikM3zXt5EGYyLd5Ni9XdH2ULvpSe0wVch8y5OgyBp"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=jQS0VWhexNQI0x5+D1lkzYmuq57CUdYY/X695kleqnudrr650dz07aogRq6hrs9jK5NisotDU0b+l28SxzfrBj4ikM3zXt5EGYyLd5Ni9XdH2ULvpSe0wVch8y5OgyBp"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,2568   EUR  106,0844  

Новости

  • ​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

    ​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

    16 октября в 21:52
    285 0
  • ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу

    ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу

    16 октября в 21:49
    276 1
  • ​Тюменцы могут начать свое дело с помощью разработанных бизнес-моделей

    ​Тюменцы могут начать свое дело с помощью разработанных бизнес-моделей

    16 октября в 21:44
    249 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=o7wnMuyY6YeN6NesjqiRnEyvIMP1xVHlHpzs5ypBmdW9J2KFv04ghNriN7WBNMQxzwUfo/lve9gMEw4M97O5tu5KE4ykeAIX5NZc439bmBujZU/HhaFRuHlrrWVumD/A"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
  • Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем другие россияне

    Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем другие россияне

    16 октября в 17:31
    299 0
  • В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию

    В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию

    16 октября в 17:00
    720 0
  • ​В Югре 28 педагогов претендуют на выход в финал конкурса «Флагманы образования»

    ​В Югре 28 педагогов претендуют на выход в финал конкурса «Флагманы образования»

    16 октября в 16:22
    321 0
  • ​Проекты по цифровизации медицины, образования и спорта победили на всероссийском конкурсе

    ​Проекты по цифровизации медицины, образования и спорта победили на всероссийском конкурсе

    16 октября в 16:06
    318 0
  • ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити

    ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити

    16 октября в 15:40
    424 0
  • ​Более тысячи мигрантов выдворили из Югры с начала года

    ​Более тысячи мигрантов выдворили из Югры с начала года

    16 октября в 15:13
    378 0
  • ​В Сургуте поймали мужчину с похожим на гранату предметом

    ​В Сургуте поймали мужчину с похожим на гранату предметом

    16 октября в 14:32
    390 0
  • ​Депутат Нефтеюганска скрыл доходы и лишился своих полномочий

    ​Депутат Нефтеюганска скрыл доходы и лишился своих полномочий

    16 октября в 13:22
    465 0
  • ​В Сургуте школа №46 перешла на дистанционное обучение

    ​В Сургуте школа №46 перешла на дистанционное обучение

    16 октября в 12:19
    400 0
  • ​Найден враг экономики России

    ​Найден враг экономики России

    16 октября в 11:36
    495 0
Больше новостей
Должен ли глава города регулярно лично осматривать территорию и проблемные участки?
Комментировать
0
Решение Максима Слепова привлечь в управленческую команду преимущественно сургутян вы:
Комментировать
0
Как вам первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута?
Комментировать
0
В России увеличивается число непьющих. Думаете, так и есть?
Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

В ГАИ Тюменской области обновили автопарк

​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей
Фото: admtyumen.ru

На Центральной площади Тюмени глава региона Александр Моор передал подразделениям Госавтоинспекции Тюменской области пятнадцать новых патрульных автомобилей. Машины, оснащенные всем необходимым оборудованием, были закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новые автомобили повышенной проходимости помогут полиции выполнять задачи по контролю за дисциплиной на дорогах, отметил начальник УМВД России по Тюменской области полковник полиции Александр Смирнов.

На торжественной церемонии передачи автомобилей губернатор Александр Моор заявил: «Сотрудники Госавтоинспекции каждый день выполняют важнейшую миссию – обеспечивают безопасность и порядок на наших дорогах, используя различные современные технические средства. Эффективность этой деятельности во многом зависит от наличия необходимого количества автомашин. Президентом России перед всеми регионами поставлены сложные задачи по снижению числа ДТП и количества пострадавших, погибших в авариях. Нам с вами предстоит большая работа. Но я уверен, что все вместе мы сделаем наши дороги безопасными».

Из пятнадцати автомобилей одиннадцать переданы в полк ДПС ГИБДД, остальные отправятся в Тобольск, Заводоуковский городской округ и Омутинский район, сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.


нравится (0) не нравится (1)
16 октября в 21:52, просмотров: 286, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 721
  2. ​Если Югра раздаёт социальную помощь и пособия всем желающим — неудивительно, что люди сюда приезжают именно за этим 567
  3. ​Найден враг экономики России 495
  4. ​В ХМАО водитель без прав наехал на пешеходов 479
  5. ​Депутат Нефтеюганска скрыл доходы и лишился своих полномочий 465
  6. ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити 424
  7. ​В Сургуте школа №46 перешла на дистанционное обучение 400
  8. ​В Сургуте поймали мужчину с похожим на гранату предметом 390
  9. ​Россияне пожаловались на зефир «Жизель» из-за отравления 385
  10. ​Более тысячи мигрантов выдворили из Югры с начала года 378
  1. YouTube нашли замену, но найдется ли альтернатива для Discord? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1911
  2. ​Налог на бездетность в России может составить 30-40 тысяч рублей в месяц 1904
  3. ​Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое 1608
  4. ​В Югре собрались студенты из 13 стран, чтобы учиться бизнесу и социальному проектированию 1553
  5. Мощный шторм затопил пустыню Сахара 1477
  6. Плюс фобия: усталость мужчины из Нижневартовска оказалась симптомом рака 1383
  7. ​Югорчанам представили новый состав окружного правительства // КАРТОЧКИ 1352
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 октября? // АФИША 1218
  9. Ради нескольких строчек в газете. Часть вторая 1214
  10. Бастрыкина привлекла квартира с незаконными мигрантами в Нефтеюганске 1194
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 16176
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 14603
  3. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12339
  4. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 6306
  5. ​Правильный дом 5087
  6. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4454
  7. ​В России разработали параметры налога на бездетность 3805
  8. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 3543
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 3281
  10. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 3102

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика