«Ребячья республика» и «Остров детства» вошли в топ-15 детских лагерей России

Тюменские Областной детский центр «Ребячья республика» и Областной детский лагерь «Остров детства» стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России 2024» и вошли в топ-15 лучших лагерей России. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Конкурс «Лучший лагерь России» проводит Министерство просвещения РФ с целью повышения статуса организаций отдыха и оздоровления детей, профессионального уровня специалистов, а также качества воспитательной работы. Итоги этого года были подведены на торжественной церемонии закрытия форума «Большие смыслы», где победители получили награды из рук министра просвещения Сергея Кравцова.

Конкурс проходил в несколько этапов. Более 400 организаций приняли участие в региональных этапах конкурса, а в финал вышли более 60. Экспертная комиссия оценивала каждый лагерь по множеству критериев. Наиболее важными были профессионализм команды, инновационные подходы, а также создаваемые для детей в лагерях безопасность и комфорт.

«Этот успех стал результатом слаженной работы нашей команды, ведь стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, приезжающий в наш лагерь, не только отдыхал и оздоравливался, но и всестороннее развивался в комфортных и безопасных условиях. Победа в этом конкурсе – это не просто признание наших достижений, но и мотивация двигаться дальше и совершенствоваться», – отмечают специалисты Областного детского центра «Ребячья республика».