Астрономы анонсировали публикацию доказательств внеземной цивилизации

Британские астрономы обнаружили доказательства существования разумной инопланетной жизни. С таким утверждением выступил британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA, в беседе с Daily Mail, сообщают РИА Новости.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают», ‒ заявил Холланд.

Кроме того, команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его возможный источник.

«Они (команда проекта. — Прим. ред.) ищут подробности, отсюда и задержка с публикацией новостей», ‒ объяснил Холланд.

Сами доказательства планируют опубликовать менее чем через месяц.