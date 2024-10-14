Тюменский проект «Паводки» победил на всероссийском конкурсе ПРОФ-IT.2024

На XII всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2024» проект Тюменской области «Картографический сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области «Паводки» занял первое место в номинации «Природопользование и экология». Об этом сообщает департамент информатизации региона.

В конкурсе лучших сервисов по 14 номинациям принимали участие 246 проектов из 42 субъектов РФ, в финал вышли 44 проекта из 25 регионов.

Картографический сервис «Паводки» был создан с целью получения гражданами актуальной и достоверной информации о состоянии паводковой ситуации в Тюменской области. На сервисе в режиме онлайн доступна информация об оперативной паводковой обстановке в регионе, о перекрытиях и затопленных дорогах, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения и другая информация по паводковой ситуации.

Напомним, что весной 2024 года подъем воды в реках Ишим и Тобол побил исторические рекорды. В Тюменской области с 8 апреля был введен режим ЧС регионального уровня. С мест затопления эвакуированы почти 7000 человек. За период паводковой обстановки в области сервис посетили 216 131 раз.

Также во время острой ситуации с паводком жители региона получали актуальную информацию по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Операторами было принято более 8 тысяч звонков.