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​Тюменский сервис мониторинга паводков занял первое место на конкурсе региональных IT-проектов

Тюменский проект «Паводки» победил на всероссийском конкурсе ПРОФ-IT.2024

​Тюменский сервис мониторинга паводков занял первое место на конкурсе региональных IT-проектов
Фото: admtyumen.ru

На XII всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2024» проект Тюменской области «Картографический сервис мониторинга паводковой ситуации в Тюменской области «Паводки» занял первое место в номинации «Природопользование и экология». Об этом сообщает департамент информатизации региона.

В конкурсе лучших сервисов по 14 номинациям принимали участие 246 проектов из 42 субъектов РФ, в финал вышли 44 проекта из 25 регионов.

Картографический сервис «Паводки» был создан с целью получения гражданами актуальной и достоверной информации о состоянии паводковой ситуации в Тюменской области. На сервисе в режиме онлайн доступна информация об оперативной паводковой обстановке в регионе, о перекрытиях и затопленных дорогах, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения и другая информация по паводковой ситуации.

Напомним, что весной 2024 года подъем воды в реках Ишим и Тобол побил исторические рекорды. В Тюменской области с 8 апреля был введен режим ЧС регионального уровня. С мест затопления эвакуированы почти 7000 человек. За период паводковой обстановки в области сервис посетили 216 131 раз.

Также во время острой ситуации с паводком жители региона получали актуальную информацию по телефону горячей линии 122 (кнопка 3). Операторами было принято более 8 тысяч звонков.


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14 октября в 20:37, просмотров: 271, комментариев: 0
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