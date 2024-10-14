94 молодых специалиста нашли работу в Тюменской области благодаря программе стажировки

В Тюменской области действует эффективная программа поддержки молодых специалистов, находящихся в поиске работы, – стажировка. Программу, запущенную в 2012 году, организует Кадровый центр «Работа России», сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Стажировка дала успешный старт карьере многих молодых специалистов. 94 человека с начала 2024 года стали участниками программы и, благодаря содействию службы занятости населения, нашли работу.

Данная программа предназначена для выпускников высших и средних учебных заведений, студентов с ходатайством от учебного заведения, а также граждан, находящихся в поиске работы. Продолжительность стажировки не превышает 3 месяцев, это время засчитывается в общий страховой стаж. Стажерам выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск, отмечают в департаменте труда и занятости населения.

В банке вакансий Кадрового центра Тюменской области есть более 4 тыс. вариантов работы для студентов. Средний уровень заработной платы по вакансиям составляет более 30 тыс. рублей. По вопросам об участии в программе стажировки можно обратиться в любое отделение Кадрового центра «Работа России» Тюменской области или в региональный департамент труда и занятости населения.