III Тюменский музейный форум собрал специалистов из разных регионов России

10 и 11 октября состоялся III Тюменский музейный форум. Событие объединяет профессионалов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов и представителей сферы туризма, сообщает региональный департамент культуры.

В этом году Музейный форум посвящен трем знаковым юбилеям – 190-летию со дня рождения Д.И Менделеева, 180-летию со дня рождения И.Я. Словцова и 80-летию Тюменской области. Культурное событие традиционно объединило две конференции «Словцовские чтения» и «Ремезовские чтения».

В рамках форума выступили представители ведущих музеев России, в разных форматах (онлайн и офлайн) работали более десяти тематических площадок. Среди участников – специалисты Тюменской области, Югры, Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, представители Республик Беларусь и Казахстан.

«Сегодня музеи становятся сильным инструментом социального и культурного воздействия. Форум заложил прочную основу для обмена профессиональным опытом и перспективными идеями. Уверена, и на этот раз он станет площадкой для предметного диалога о приоритетах развития культурного пространства, в котором важную роль выполняют музеи», – отметила на открытии и.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.