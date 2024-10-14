В селе Большой Карагай возведут новый дом культуры

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел личный прием жителей региона, по итогам которого дал ряд поручений, сообщает пресс-служба главы региона.

Жительница села Большой Карагай Вагайского района, культорганизатор и руководитель самодеятельного творческого коллектива Алсу Баймуратова рассказала губернатору, что во время сильного весеннего паводка Карагайский сельский клуб попал в зону подтопления. Он находился в приспособленном здании, которое сейчас признано непригодным к эксплуатации.

Теперь в селе будет построен новый Дом культуры. Было принято решение о приобретении и монтаже быстровозводимого модульного здания площадью 280 квадратных метров с залом на 100 посадочных мест. Александр Моор дал поручение завершить работы до конца 2024 года.

Просьбу жителей села Аромашево о проведении ремонта автодороги и оборудовании тротуаров на улице Декабристов передала губернатору пенсионерка Ирина Носкова. Дорога ведет к зданию начальной школы, в котором сейчас идет реконструкция, поэтому необходимо заранее позаботиться о безопасности учащихся и их родителей. Согласно поручению губернатора, в ноябре 2025 года должны быть завершены работы по ремонту проезжей части и обустройству тротуаров на улице Декабристов.

Также Александр Моор дал указание помочь многодетной семье из Упоровского района с ремонтом системы отопления в индивидуальном жилом доме.

Напомним, что 22 октября глава региона проведет в своих аккаунтах в соцсетях прямую линию и ответит на вопросы жителей области.