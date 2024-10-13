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​Ученые: пандемия COVID-19 привела к охлаждению поверхности Луны

Индийские ученые выяснили, что пандемия COVID-19 снизила температуру Луны

​Ученые: пандемия COVID-19 привела к охлаждению поверхности Луны
Фото: ru.freepik.com

Весной 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, на обращенной к Земле стороне Луны наблюдалось аномальное снижение температуры. Это удивительное открытие сделали индийские ученые на основе данных радиометра спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. Они показали, что в апреле и мае того года температура лунной поверхности была ниже, чем в аналогичные месяцы других лет. Об этом исследовании рассказал астроном Владимир Сурдин в своем телеграм-канале.

«В период с 2017 по 2023 год были проанализированы ночные температуры на поверхности Луны в шести разных местах на ее ближней стороне. Результаты показали аномальное снижение температуры поверхности Луны в ночное время на всех участках в апреле-мае 2020 года, в период строгого карантина из-за COVID-19, по сравнению со значениями за тот же период в предыдущие и последующие годы. Поскольку земная радиация также значительно снизилась за это время, аномальное снижение температуры поверхности Луны объясняется эффектом карантина из-за COVID-19», – говорится в исследовании.

По мнению ученых, снижение температуры Луны связано с уменьшением выбросов парниковых газов на Земле из-за глобальных ограничений промышленной деятельности и уменьшения использования автомобилей в пандемию.

Земля, нагреваясь от солнечных лучей, испускает инфракрасное излучение, которое влияет на нагрев и лунной поверхности. Когда выбросы парниковых газов снижаются, уменьшается и количество инфракрасного излучения, достигающего Луны, что привело к падению температуры ее поверхности.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 236, комментариев: 0
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