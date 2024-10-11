Наводнение в Сахаре привело к гибели людей, но дало надежду на борьбу с засухой

В пустыне Сахара впервые за несколько десятилетий произошел мощный шторм, принеся долгожданную воду в места, страдавшие от засухи. Об этом сообщает сайт Independent.

В некоторых районах за несколько дней выпало больше годовой нормы осадков. Например, в деревне Тагунит, расположенной в 450 км от столицы Марокко, за сутки зафиксировали более 100 мм дождя. Наводнение также привело к гибели более 20 человек, разрушению ферм и уничтожению посевов.

Метеорологи связывают эти аномальные дожди с внетропическими штормами, которые могут повлиять на климат региона на долгие месяцы. Несмотря на разрушения, наводнение дало надежду на восстановление водоносных горизонтов и наполнение водохранилищ, что может помочь в борьбе с засухой, которая продолжается уже шесть лет.