Россияне назвали сумму, которую считают порогом бедности

Россияне считают бедностью доход менее 43 тысяч рублей в месяц. А вот для счастья сегодня нужно намного больше – 250 тысяч. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

«В Москве порог бедности – 45 тысяч рублей, богатства — 890 тысяч, для счастья москвичам нужно 276 тысяч рублей в месяц. Респонденты из Санкт-Петербурга бедностью считают зарплаты ниже 41 тысячи, богатством – более 800 тысяч, денежный эквивалент счастья – 240 тысяч. Нестоличная Россия: черта бедности – это зарплаты до 42 тысяч рублей, богатство начинается с 860 тысяч в месяц, а для счастья нужно в среднем 250 тысяч рублей», – сообщают в исследовании.

Интересно, что мужчины в среднем оценивают порог бедности выше, чем женщины – 45 и 40 тысяч рублей соответственно. Ожидания относительно богатства также различаются. Для мужчин это 920 тысяч, а для женщин – 780 тысяч рублей.

Кроме того, возраст респондентов влияет на их оценки. Молодые люди до 34 лет считают бедностью доход ниже 46 тысяч рублей, а респонденты старше 45 лет оценивают эту черту в 39 тысяч рублей. Богатство, наоборот, оценивается выше у старших респондентов – 920 тысяч рублей против 690 тысяч у молодежи.

За последние шесть лет, с момента проведения аналогичного опроса, инфляция составила 50%, порог бедности вырос в 2,4 раза, а богатства – в 1,9 раза.