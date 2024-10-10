В Нидерландах построили все мосты, изображенные на банкнотах евро

В 2002 году Европейский Центробанк выпустил купюры по 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро с изображением семи несуществующих мостов. Однако, конструкции на банкнотах не долго оставались выдуманными: их мини-копии, все семь, построили в нидерландском городе Спейкинессе.

«Однако дизайнер Робин Стам все-таки решил построить все семь мостов с евробанкнот в Спейкениссе (Нидерланды). Причем художник намерен возвести объекты в том же цвете, в котором они изображены на деньгах. Первыми постройками Стама оказались красный мост с купюры в десять евро и оранжевый – с купюры в 50 евро, которые были введены в эксплуатацию в 2011 году», – сообщает портал «Аргументы и Факты».

Начиная с 2011 года все семь мостов, изображенных на банкнотах евро, в реальности красуются над устьем Рейна и привлекают в город Спейкениссе огромное количество туристов.

Почему бы в Сургуте через реку Сайму и Бардаковку не построить мосты с российских купюр?