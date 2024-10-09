«Вместе – ради детей!»: Тюменская область расскажет о своей системе социальной реабилитации

На XV Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Вместе в Год семьи» Тюменская область представляет свой опыт работы по поддержке семьей с детьми. Форум проходит с 8 по 10 октября в Великом Новгороде, сообщает департамент социального развития региона.

«Наш регион станет ключевым партнером площадки, посвященной решению проблем семей, связанных с алкогольной зависимостью. Специалисты департамента презентуют региональную систему социальной реабилитации граждан, употребляющих психоактивные вещества, поделятся успешными практиками поддержки семей, оказавшихся в сложной ситуации. Также представим опыт по комплексному сопровождению и реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов», – сообщила руководитель делегации, начальник управления департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

Тюменские специалисты расскажут о программах профилактики, реабилитации и социальной адаптации. Региональные программы обеспечивают комплексный подход к решению проблемы, помогая и родителям, и детям. По итогам форума будут отмечены регионы, представившие лучшие практики по поддержке семей с детьми.

Отметим, что осенью этого года Тюменская область станет стажировочной площадкой для субъектов России по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью.